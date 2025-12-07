به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور استاندار خوزستان و حدود ۶۰۰ نفر از بانوان و مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی، رویداد ملی سبا به‌صورت رسمی در استان خوزستان آغاز شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های وزارت نیرو، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق و نقش خانواده و بانوان در مصرف بهینه برق است.

علی خدری با اشاره به طرح ملی سبا که به تایید وزارت نیرو و وزیر نیرو رسیده و مخفف سفیران بهینه‌سازی انرژی است، ادامه داد: این طرح که برای نخستین بار در کشور و استان برگزار می‌شود، محور خود را بر بانوان و دانش‌آموزان متمرکز کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح که فرهنگ‌سازی مصرف از خانواده‌ها آغاز می‌شود و بانوان نقش بسیار مهمی در مدیریت آن دارند، می‌تواند در نهایت طی یک بازه چهارساله باعث کاهش مصرف به میزان ۲ هزار مگاوات شود.

در این مراسم نیز میثاق‌نامه طرح ملی سبا نیز توسط استاندار خوزستان به امضا رسید.