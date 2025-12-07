سه شکارچی متخلف در زیستگاه‌های حساس و مناطق آبی بوکان که به‌صورت غیرقانونی در حال شکار حیات‌وحش بودند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ر ییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: در پی گشت و کنترل شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست بوکان در زیستگاه‌های حساس و مناطق آبی این شهرستان، سه نفر شکارچی متخلف که به‌صورت غیرقانونی در حال شکار حیات‌وحش بودند شناسایی شدند.

آوات بازیار افزود: متخلفان پس از مشاهده مأموران اقدام به رها کردن سلاح شکاری و لاشه شکار کرده و از محل متواری شدند، اما با هوشیاری و پیگیری نیرو‌های یگان حفاظت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: از این افراد ادوات شکار شامل چکمه، تیوب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. همچنین به دلیل وجود سابقه قبلی یکی از متهمان در زمینه شکار غیرمجاز، پرونده تخلف آنان تکمیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان تأکید کرد: زیستگاه‌های آبی نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارند و این اداره با تمام توان و امکانات موجود به‌صورت مستمر از این زیستگاه‌ها حفاظت کرده و با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد کرد. وی از شهروندان خواست هرگونه مشاهده تخلفات زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.