به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از بهبود شاخص‌های حوزه روابط کار در استان خبر داد.

مختار احمدی با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای گفت: استان مرکزی با ضریب پوشش بیمه ۷۲ درصد، از مجموع جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری خود، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی، تبعی و بازنشسته تأمین اجتماعی دارد.

او افزود: با راهبری استانداری و همکاری شرکای اجتماعی شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدامات مؤثری در زمینه ساماندهی حقوق معوق کارگران انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه آبان‌ میزان حقوق معوق کارگران در استان ۵۴ درصد کاهش یافته، گفت: این کاهش چشمگیر نتیجه برگزاری مستمر جلسات، تعامل سازنده میان کارآفرینان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و پیگیری‌های منسجم دستگاه‌های مسئول بوده است.