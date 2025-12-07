پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدشت گفت: یک متخلف شکار غیرمجاز در زیستگاههای حساس آبی این شهرستان دستگیر شد.
مهدی محمدی افزود: در پی گشت و کنترل مشترک با عوامل هنگ مرزی پلدشت، یک نفر متخلف شکار غیرمجاز شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.
وی بیان کرد: از این فرد یک قبضه سلاح شکاری مجاز، مقادیری مهمات و ادوات شکار به همراه لاشه دو قطعه غاز خاکستری کشف و ضبط شد و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید.
رییس اداره حفاظت محیط زیست پلدشت تأکید کرد: یگان حفاظت با تشدید گشت و کنترل در زیستگاهها، اجازه هیچگونه تخلفی را نخواهد داد.