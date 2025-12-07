به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از برگزاری مرحله استانی هشتمین دوره داوری مُهر اصالتِ ملی و انتخابِ ۲۵ اثر برای حضور در مرحله ملی خبر داد.

جلیل جباری افزود: به هشتمین دوره داوری مُهر اصالتِ ملیِ صنایع دستی در مجموع ۱۵۰ اثر از سراسر استان اردبیل و از همه رشته‌های فعال به ویژه بافته‌های داری، چوب، فلز، چرم و سنگ ارسال شد.

او گفت: با داوری استادانِ برجسته دانشگاهی و هنرمندانِ شناخته شده استان اردبیل، در مرحله اول ۶۴ اثر و در مرحله نهایی ۲۵ اثر انتخاب شد که برای داوری در مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل افزود: صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی استان در هفتمین دوره داوری اصالت صنایع دستی ۱۲ مهر اصالت ملی دریافت کردند.

استان اردبیل از قطب‌های تولید محصولات صنایع‌دستی در کشور است و بیش از ۳۰ هزار هنرمند در ۶۰ رشته مختلف در استان فعالیت می‌کنند.