رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حضور در اجلاسهای «کاپ» برای انتقال پیامهای محیطزیستی کشور نقشی اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران با وجود نپیوستن به موافقتنامه پاریس، همچنان از بسیاری سازوکارهای مالی و حمایتی کنوانسیون تغییر اقلیم بهرهمند است و حضور در اجلاسهای «کاپ» برای انتقال پیامهای محیطزیستی کشور نقشی اساسی دارد.
خورسند با اشاره به اهمیت اجلاس «کاپ» بهعنوان مهمترین گردهمایی سالانه جهانی در حوزه محیط زیست، گفت: این اجلاس حتی از برخی مجامع عمومی سازمان ملل نیز اثرگذارتر است. به گفته وی، حضور پررنگ کشورهای مختلف از جمله فرانسه و حتی کشورهای کوچک مانند لیبریا نشان میدهد که تقریباً همه طرفها با هیئتهای گسترده کارشناسی و عالیرتبه در این رویداد مشارکت میکنند، در حالی که هیئت ایران از کوچکترین ترکیبهای عالیرتبه در این اجلاس بوده است.
وی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد پیامهای مربوط به آسیبهای محیطزیستی جنگ را در این مجامع جهانی مطرح کند، افزود: برخلاف تصور برخی، ایران عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) است و کاپ، مجمع سالانه طرفهای همین کنوانسیون محسوب میشود.
خورسند توضیح داد: کنوانسیون تغییر اقلیم طی ۳۰ سال گذشته دو سند مهم، یعنی «پیمان کیوتو» و «موافقتنامه پاریس» را بهوجود آورده است. ایران عضو کنوانسیون و پیمان کیوتو است اما هنوز به توافقنامه پاریس نپیوسته؛ با این حال این موضوع مانعی برای استفاده از تمام ظرفیتهای مالی اقلیمی نیست، زیرا بخشی از این سازوکارها در چارچوب کنوانسیون و کیوتو تعریف شدهاند.
وی تفاوت این دو پیمان را نیز تشریح کرد و گفت: در کیوتو، کشورهای توسعهیافته موظف به کاهش اجباری انتشار کربن و تأمین منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه هستند، اما در موافقتنامه پاریس همه کشورها باید برنامه ملی کاهش انتشار ارائه کنند. به گفته او، توافقنامه پاریس امروز از منظر تخصصی با کاستیهایی مواجه است و جامعه جهانی بهدنبال تدوین سندی جدید است.
خورسند همچنین با اشاره به همکاریهای عملی ایران در حوزه محیط زیست، حضور ترکیه در عملیات اطفای حریق را نمونهای از تداوم همکاریهای دوجانبه دانست و گفت: با وجود از دست دادن یک هواپیما در حادثه کرواسی، ترکیه همچنان در عملیات اضطراری ایران مشارکت کرد.
وی در پایان درباره اجلاس اخیر کنیا نیز اعلام کرد: تنها سه نفر از سازمان حفاظت محیط زیست به این اجلاس اعزام شدهاند.