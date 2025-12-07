برای تسهیل ازدواج و پیشگیری از معلولیت‌ های ژنتیکی، برنامه مشاوره و آزمایش‌ های ژنتیک به‌ صورت رایگان برای افراد دارای معلولیت در خراسان رضوی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: بهزیستی استان با مراکز مشاوره ژنتیک و آزمایشگاه‌ های تخصصی تفاهم‌ نامه همکاری دارد و افراد معلول می‌ توانند بدون پرداخت هزینه، از خدمات مشاوره و آزمایش بهره‌مند شوند.

نرگس ژیان عابد افزود: یکی از برنامه‌ های مهم بهزیستی برای توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت، ارائه خدمات مشاوره ژنتیک رایگان پیش از ازدواج است، این طرح با هدف کاهش بروز معلولیت‌ های ژنتیکی در نسل‌ های آینده و جلوگیری از ازدواج‌ هایی که احتمال انتقال اختلالات ارثی دارند، اجرا می‌ شود.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی همچنین به اجرای طرح‌های غربالگری شنوایی و بینایی برای کودکان سه تا ۶ سال اشاره و اضافه کرد: در صورت مشاهده مشکل، پیگیری‌ های تخصصی انجام می‌ شود تا از تشدید آسیب‌ های حسی جلوگیری شود.

ژیان عابد آمار معلولان استان را ۱۹۰ هزار و ۳۰۵ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۶۲ هزار نفر معادل ۳۲ درصد دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند و پس از آن، اختلالات ذهنی با ۴۲ هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: حوادث و تصادفات بیشترین علت بروز معلولیت در خراسان رضوی است و پس از آن، اختلالات ژنتیکی در جایگاه دوم قرار دارند، بنابراین گسترش خدمات پیشگیرانه و مشاوره ژنتیک بسیار ضروری است.