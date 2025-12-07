پخش زنده
استاندار گیلان از مرز زمینی آستارا و جمهوری آذربایجان راهی مسکو شد تا در اجلاسی با موضوع تسهیل مبادلات اقتصادی ایران و روسیه شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس عصر امروز یکشنبه ۱۶ آذر با بدرقه فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا از گذرگاه مرز زمینی آستارا عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و سپس روسیه شد تا در اجلاسی اقتصادی با محوریت تسهیل مبادلات تجاری و ترانزیتی ایران و روسیه که با هدف توسعه همکاریهای منطقهای و تقویت کریدورهای حملونقل زمینی و دریایی در مسکو انجام میشود شرکت کند.
استاندار گیلان گفت: این اجلاس با حضور هیئتی اقتصادی از ایران به سرپرستی معاون اقتصادی وزیر کشور و همچنین استانداران گیلان و مازندران برگزار میشود و محور اصلی آن ، تبادل نظر برای افزایش تسهیلات مبادلات کالا بین ایران و روسیه است که عمدتاً از طریق مسیرهای زمینی و دریایی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه این نشست فردا دوشنبه هفدهم آذر در مسکو برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: مشورتهای این اجلاس منجر به ایجاد تسهیلات بیشتر در ابعاد بانکی، کالا، گمرکی و لجستیکی شود و هدف نهایی، تسهیل تردد کشتیها و قطارها از طریق مرز آستارا و همچنین مرز اینچهبرون برای افزایش مبادلات بین بنادر ایرانی و بنادر کشورهای همسایه در دریای کاسپین است.