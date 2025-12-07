به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از اولیای دانش آموزان در تماس با تحریریه خبر خوزستان نسبت به دریافت کرایه سرویس مدارس در روز‌هایی که فعالیت آموزشی به صورت مجازی هستند گله‌مند شدند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: موضوع تعطیلی اضطراری مدارس در نرخنامه مصوب که به تایید شورای اسلامی شهر و هیات تطبیق قوانین فرمانداری اهواز پیش بینی شده است.

صفی خانی افزود: براساس این نرخنامه در شرایطی که تعطیلات اضطراری از جمله شرایط آب و هوا و آلودگی هوا موجب تعطیلی شود به ازای بیش از دو روز معادل یک روز از کرایه کسر می‌شود.