سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز جذب ۶۰۰ نیروی پیمانی در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر درخواست استاندار سیستان و بلوچستان و با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز جذب ۶۰۰ نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه استان صادر شد.

بر اساس این مجوز، استان سیستان و بلوچستان یک سال فرصت دارد که فرایند جذب نیرو‌های مورد نیاز را بر اساس ضوابط و مقررات، آغاز و اجرا کند.

گفتنی است، این اقدام در جهت تقویت سرمایه انسانی، افزایش توان خدمات‌رسانی، ارتقاء کارآمدی نظام اداری و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های مردم استان انجام می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که این مجوز با رویکرد توازن‌بخشی به توزیع نیروی انسانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار، صادر شده است و فرایند جذب، باید متناسب با نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی استان صورت گیرد.