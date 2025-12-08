پخش زنده
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از آغاز تعمیرات کانالهای انتقال آب و عملیات لایروبی آبنماها، در باغ جهانی شاهزاده ماهان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان لایروبی مسیرهای آب باغ جهانی شاهزاده ماهان و نیاز به تعمیرات کانالهای خروجی آب واقع در زیر سردر، جریان آب این باغ است
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان افزود: گردشگران و مهمانان باغ شاهزاده این روزها علیرغم رویه معمول همیشه در بازدید از این اثر ثبت جهانی، با مسیر خالی آب و آبنماها روبهرو میشوند، که این حاصل روند معمول هرساله در پاکسازی مسیر انتقال آب و در راستای اقدامات مراقبتی و حفاظتی از باغ جهانی شاهزاده است.
مرتضی نیکرو گفت: باغ شاهزاده ماهان، یکی از باغهای زیبای تاریخی ایران و جهان بهشمار میرود که به دلیل معماری زیبا، محیط سرسبز، تنوع گیاهی، درختان سر به فلک کشیده سرو و چنار و حوضها و فوارههای متعدد، از مقاصد مهم و اصلی گردشگران داخلی و خارجی در سفر به استان کرمان محسوب میشود.
باغ شاهزاده ماهان در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان قرار گرفته دارد که تیرماه سال ۱۳۹۰ در قالب پرونده باغهای ایرانی، در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید.