به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: سه مورد پسماندسوزی در محور‌های ارومیه–اشنویه، کمربندی خاتم‌الانبیا و ارومیه–سلماس شناسایی و بلافاصله اطفا شد.

مختار خانی افزود: این موارد در جریان گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت مشاهده شد و پس از مهار کامل آتش، اقدامات قانونی برای برخورد با عاملان این تخلفات در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پسماندسوزی از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی است، تصریح کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد دود غلیظ و انتشار آلاینده‌های خطرناک، آسیب جدی به محیط زیست شهری وارد می‌کند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برخورد با مرتکبان آن وجود نخواهد داشت.

خانی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با همکاری دستگاه‌های متولی، نظارت‌ها را تشدید کرده و برخورد قانونی با هرگونه پسماندسوزی همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.