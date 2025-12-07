مس کرمان درهفته ششم لیگ برتر هندبال مردان با شکست نفت و گاز گچساران و یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درهفته ششم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور پُرگل‌ترین دیدار هفته در گچساران برگزار شد؛ جایی که تیم نفت و گاز این شهر با نتیجه ۳۴-۲۷ مغلوب مس کرمان شد.و مس نیز با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.

نتایج کامل دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر هندبال:

فولاد مبارکه سپاهان ۲۵-۲۶ سایپا تهران

نفت و گاز گچساران ۲۷-۳۴ مس کرمان

هپکو اراک ۲۴-۲۴ استقلال کازرون

سنگ آهن بافق ۲۲-۲۵ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۶-۲۴ پرواز هوانیروز

در پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۱۰ امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد.

استقلال کازرون و سپاهان نیز به ترتیب با ۹ و ۸ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند.