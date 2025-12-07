پخش زنده
مس کرمان درهفته ششم لیگ برتر هندبال مردان با شکست نفت و گاز گچساران و یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درهفته ششم لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور پُرگلترین دیدار هفته در گچساران برگزار شد؛ جایی که تیم نفت و گاز این شهر با نتیجه ۳۴-۲۷ مغلوب مس کرمان شد.و مس نیز با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.
نتایج کامل دیدارهای هفته ششم لیگ برتر هندبال:
فولاد مبارکه سپاهان ۲۵-۲۶ سایپا تهران
نفت و گاز گچساران ۲۷-۳۴ مس کرمان
هپکو اراک ۲۴-۲۴ استقلال کازرون
سنگ آهن بافق ۲۲-۲۵ نیروی زمینی سبزوار
سپاهان نوین اصفهان ۲۶-۲۴ پرواز هوانیروز
در پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۱۰ امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد.
استقلال کازرون و سپاهان نیز به ترتیب با ۹ و ۸ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار دارند.