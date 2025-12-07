نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی برلزوم اهتمام دانشجویان به تلاش برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، علم آموزی و ارتباط وسیع و مستحکم با خدا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، گفت: حضور در جمع دانشجویان همواره برای بنده مایه شور، شوق و شعف بوده است. از سال ۷۶ در همین دانشگاه در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سپس به عنوان عضو هیئت علمی، با اساتید و دانشجویان دوره‌های مختلف، ایام بسیار خوشی را سپری کرده‌ام.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بر لزوم تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشگاهیان تاکید کرد و گفت: مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاهیان، حق و کاملاً مبتنی بر مبناست. اگر شما دانشجویان این مطالبات را عملیاتی کنید، یقیناً دانشگاه‌های ما مسیر تعالی و پیشرفت را بسیار سریع طی خواهند کرد.

وی با اشاره به دو مطالبه رهبر معظم انقلاب از دانشجویان ادامه داد: دانشجو در ورود به دانشگاه و دوری از خانواده، باید ارتباطی وسیع و مستحکم با خدای تبارک و تعالی برقرار کند؛ زیرا تا این ارتباط وجود دارد، موفقیت در همه مراحل زندگی محقق خواهد شد.

امام جمعه ارومیه افزود: امروز وظیفه اصلی دانشجو، علم‌آموزی است. در دنیای امروز، علم و تکنولوژی حرف اول را می‌زند؛ چنانکه در جنگ ۱۲ روزه نیز تکنولوژی حاکم بود. کسب قله‌های علم و فناوری به دست شما دانشجویان است و این وظیفه اصلی شماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به سرعت گذر عمر، دانشجویان را به مغتنم شمردن فرصت جوانی دعوت کرد و گفت: شما دانشجویان قدر فرصت و عمر خود را بدانید و اجازه ندهید مشغولیت‌های واهی، این فرصت طلایی و ارزشمند را از شما بگیرد؛ چرا که بهترین فرصت و سرمایه در زندگی انسان، جوانی است.

امام جمعه ارومیه در تأکید بر اهمیت سرمایه جوانی حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) را نقل کرد و بیان کرد: متاسفانه ارزش دو نعمت سلامتی و جوانی تا زمانی که زایل نشوند، شناخته نمی‌شود.

وی افزود: جوانی فرصتی عجیب است که انسان در آن از همه جهات نیرومند و بانشاط است. بنابر روایات، وقتی انسان به ۴۰ سالگی برسد و هدایت نشود، شیطان بر او مسلط می‌شود؛ لذا شما دانشجویان عزیز باید از فرصت جوانی برای خودسازی و کسب قله‌های علم استفاده کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای دانشجویان در رسیدن به تعالی علمی و کمال روحی، از زحمات و تلاش‌های مسئولین گذشته و فعلی دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.