تیم فوتبال لخ پوژنان در هفته هجدهم لیگ برتر لهستان موسوم به اکستراکلاسا با گلزنی مهاجم ایرانی خود از شکست مقابل کراکوویا گریخت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیداری از هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال لهستان موسوم به اکستراکلاسا تیم‌های کراکوویا و لخ پوژنان به دیدار هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید.

علی قلی‌زاده که از دقیقه ۷۶ راهی میدان شده بود، با گل دقیقه ۸۱ بازی را به تساوی دو بر دو کشاند تا تیمش در خانه حریف بازنده از زمین بیرون نرود.

­در این دیدار ابتدا تیم فوتبال پوژنان با گلزنی ایسحاک از روی نقطه پنالتی از میزبان پیش افتاد. در ادامه کراکوویا با گل‌های مایگارد (۴۴) و پرازلینک (۷۹) نتیجه را به سود خود برگرداند. اما این پایان کار نبود؛ چرا که مهاجم ایرانی پنج دقیقه پس از ورودش به میدان گل چهارم و تساوی‌بخش بازی را به ثمر رساند.

تیم فوتبال لخ پوژنان در حالی در خانه حریف به تساوی دست یافت که از دقیقه ۳۹ و پس از اخراج پابلو رودریگز با ۱۰ بازیکن بازی را پیگیری می‌کرد.

در جدول لیگ لهستان، تیم گورنیک زابرز با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های ویسلا پلوک با ۲۹ و یاگیلونیا با ۲۸ امتیاز دوم و سوم هستند.

تیم‌های کراکوویا با ۲۷، رادومیاک و لخ پوژنان با ۲۶ امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم قرار دارند.