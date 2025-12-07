به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال با دیدار مس کرمان و شهرداری نوشهر در کرمان آغاز شد؛این دیدار بدون کارت قرمز و بدون هرگونه حاشیه‌ای در فضایی آرام برگزار شد تا در نهایت یک تساوی سرد در عصر پاییزی رقم بخورد.

با کسب این یک امتیاز، مس کرمان پس از دو برد پیاپی متوقف شد و با ۱۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار گرفت.

تیم فوتبال مس شهربابک هم، در ورزشگاه تختی افسریه تهران به مصاف میزبان، تیم نیروی زمینی تهران رفت و در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این تساوی ارزشمند خارج از خانه، یک امتیاز مهم برای مس شهربابک محسوب می‌شود و روحیه‌ای مضاعف به این تیم می‌بخشد. آنها با این نتیجه، موقعیت خود را در جمع تیم‌های بالای جدول حفظ کرده و برای هفته‌های آینده انگیزه بیشتری یافته‌اند. از سوی دیگر، نیروی زمینی تهران از کسب سه امتیاز مهم در خانه بازماند.

نتایج کامل هفته چهاردهم لیگ یک:

مس کرمان صفر - صفر شهرداری نوشهر

داماش گیلان صفر - ۲ هوادار

بعثت کرمانشاه یک - یک آریو اسلامشهر

نود ارومیه یک - یک پارس جنوبی جم

نساجی مازندران ۳ - صفر نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی یک - یک مس شهر بابک

سایپا صفر - صفر فرد البرز

شناورسازی قشم صفر - صفر مس سونگون

صنعت نفت آبادان ۲ - یک پالایش نفت بندرعباس

در جدول نساجی مازندران با ۳۳ امتیاز صدرنشین است، تیم‌های صنعت نفت آبادان با ۲۴ و مس شهر بابک با ۲۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم هستند.