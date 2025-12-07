پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در میزاقتصاد شبکه خبر که از استودیوی استان گلستان پخش شد، گفت: تجاری سازی و ارزش آفرینی در کشاورزی با پیوند تولید و صنایع تبدیلی محقق می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خالدی گفت: بحث تجاریسازی کشاورزی از موضوعات اساسی بخش کشاورزی است، چراکه سهم این بخش از ارزش افزوده همچنان پایین است.
او افزود: در استان گلستان حدود ۷۰ نوع محصول کشاورزی تولید میشود و بین ۱۰ تا ۱۵ محصول نیز رتبههای اول تا چهارم کشور را به خود اختصاص دادهاند.
خالدی ادامه داد: تجربه نشان داده است که ابلاغهای دولتی برای الگوی کشت از بالا به پایین بهتنهایی پاسخگو نیست و اصلاح ساختار کشاورزی باید از مسیر تولید و پیوند با بازار انجام شود. در همین راستا، برنامه هفتم توسعه بهطور خاص دو هدف کمی مهم را برای این بخش تعیین کرده است.
او ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات کشاورزی از کل ارزش افزوده و رساندن سهم کشاورزی قراردادی به ۲۰ درصد تولید کشور این دو هدف هستند.
خالدی گفت: تأکید ما بر این است که صنایع تبدیلی در کنار تولید قرار گیرند و حلقههای زنجیره ارزش در کنار هم فعال شوند.