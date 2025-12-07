به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت گفت: کارشناس پایش این اداره طی بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولید آسفالت گرم سطح شهرستان، عملکرد بخش‌های مختلف این واحد‌ها را مورد بررسی قرار داد.

هادی احمدپور افزود: در این پایش، وضعیت عملکرد فیلتر‌های کیسه‌ای و سایر سیستم‌های کنترل آلودگی، نحوه سوخت‌رسانی، میزان انتشار آلاینده‌ها، شرایط نگهداری مواد اولیه و میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی در فرآیند تولید آسفالت ارزیابی شد.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت فعالیت واحد‌های آسفالت گرم و احتمال انتشار ذرات معلق و آلاینده‌های هوا، پایش مستمر این واحد‌ها برای اطمینان از رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا ضروری است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: هرگونه عدم انطباق با ضوابط محیط زیستی به واحد‌ها اعلام شده و در چارچوب مقررات پیگیری خواهد شد.

احمدپور گفت: تداوم این پایش‌ها نقش مهمی در مدیریت مبدا آلودگی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهرستان دارد.