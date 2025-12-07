توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته کمک‌های مومنانه به همت حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور در استان خوزستان آغاز شد.

توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته کمک‌های مومنانه در خوزستان

توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته کمک‌های مومنانه در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با تجلیل از روحیه جهادی بسیجیان و مدیران سازمان آب و برق، کمک‌های مؤمنانه را سرمایه اجتماعی نظام و نشانه‌ای زنده از پیوند ناگسستنی مردم و نهاد‌های انقلابی دانست.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور با تأکید بر اینکه «حمایت مردم، سرمایه بزرگ نظام و انقلاب اسلامی است»، افزود: همان‌گونه که در میدان جنگ و دفاع، بسیج با ایثارگری هایش درخشان ظاهر شد، در جبهه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی نیز باید پیش قراول باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه صنایع و نهاد‌ها باید مسئولیت‌های اجتماعی خود پیشگام باشند، بیان کرد: ما باید به مردم امیدواری بدهیم و اجازه ندهیم دشمنان به اهداف خود برسند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز، با تشریح اهمیت مشارکت‌های مردمی و بسیجی، این همکاری را نمادی از عزم جمعی برای فائق آمدن بر مشکلات اجتماعی دانست.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس و رویدادهایی، چون «جنگ ۱۲ روزه»، از تلاش بی‌وقفه پرسنل این سازمان برای تأمین زیرساخت‌های پایدار آب و برق در سخت‌ترین شرایط تقدیر کرد و گفت: همان‌گونه که در بحران‌ها، استمرار خدمات‌رسانی به مردم خط‌قرمز ماست، در عرصه حمایت از محرومان نیز با تمام توان حاضریم.

در خاتمه این آیین، به رسم قدردانی از زحمات فرماندهان و عوامل اجرایی، از تعدادی از فرماندهان پایگاه‌های تابعه حوزه مقاومت بسیج شهید عباس‌پور با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.