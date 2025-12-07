پیروزی ۴ بر صفر تیم فوتبال گناباد مقابل حریف تهرانی

پیروزی ۴ بر صفر تیم فوتبال گناباد مقابل حریف تهرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم فجر بیدخت گناباد عصر امروز در ادامه رقابت‌ های لیگ دسته چهارم فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی این شهرستان به مصاف تیم آراد گستر تهران رفت و بر حریف خود غلبه کرد.

تیم فجر بیدخت گناباد نیمه نخست این مسابقه را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان برد و در نیمه دوم توانست سه مرتبه دیگر دروازه حریف تهرانی خود را باز کند.

رقابت‌ های فوتبال لیگ دسته چهار کشور از ۲۴ آبان ماه امسال در چهار گروه ۱۲ تیمی آغاز شده است و تیم‌ ها به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت می پردازند.

تیم فجر بیدخت با کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت‌ های فوتبال لیگ برتر خراسان رضوی به عنوان نخستین تیم این شهرستان به مسابقه های لیگ دسته چهارم کشور صعود کرد.

این نخستین بار است یک تیم فوتبال از گناباد به رقابت‌ های کشوری صعود می کند.

۱۲ تیم فوتبال گناباد در رده ها و لیگ‌های کشوری و استانی حضور دارند.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.