به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار شد، گفت: اجلاسیه شهدای ورزشکار از سری برنامه‌های کنگره ملی شهدا و سرداران ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد..

منصور یوسفی، گفت: شناسایی شهدای شاخص ورزشکار، الگوسازی و الگوپروری در ورزش، تکریم خانواده شهدا، ترویج روحیه ایثار و از خودگذشتگی و نهادینه کردن فرهنگ استکبارستیزی در بین جامعه ورزشی استان از مهمترین اهداف و راهبرد‌های برگزارکنندگان اجلاسیه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت اقدامات خوبی انجام گرفته است، ادامه داد: تهیه فیلم، کتاب و نشریه با محوریت شهدای هشت سال دفاع مقدس بخشی از اقداماتی به شمار می‌رود که تاکنون انجام شده است.

سجاد بایرامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی بر لزوم تلاش هر چه بیشتر برای گسترش فرهنگ ایثار و استکبارستیزی در ورزش، ترویج حجاب به عنوان پوشش برتر و تبلیغ روحیه پهلوانی در ورزش تاکید کرد و گفت: این اقدامات موجب شده است شماری از ورزشکاران ما در میادین بزرگ جهانی به سفیر ایثار و مقاومت تبدیل شوند.

این مسئول اظهار کرد: چه در بین شهدای هشت سال دفاع مقدس چه بین شهدای حال حاضر کشورمان که در دفاع ۱۲ روزه به خون خود غلتیدند، افراد نام‌آور و افتخارآفرین زیادی وجود دارد که باید آنها را به نسل جدید کشورمان معرفی کنیم.