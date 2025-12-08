پخش زنده
نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره مس و نمایشگاه جانبی آن ۲۲ و ۲۳ آذر در دانشگاه حضرت ولیعصررفسنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، غلامرضا ملاطاهری معاون طرح و برنامهریزی شرکت ملی صنایع مس ایراناعلام کرد: این رویداد با هدف دستیابی به راهبردهای کربن صفر، توسعه پایدار، باطله صفر و هوشمندسازی برگزار میشود و از اندیشمندان و صاحبنظران فعال در صنعت مس دعوت به عمل آمده است.
شرکت ملی صنایع مس ایران این رویداد را برای غنا بخشیدن به صنعت مس و دستیابی به اهداف کلیدی محیطزیستی و فناورانه راهاندازی کرده است. محورهای اصلی شامل مدیریت هوشمند انرژی و محیط زیست، بهینهسازی فرآیند و عملیات با فناوریهای نوین، نگهداری و تعمیرات هوشمند، مدیریت هوشمند آب و پساب، تولید و توسعه محصولات جانبی، و مدیریت یکپارچه باطله و پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی است.
همچنین مدیریت هوشمند ایمنی و ارتقای سلامت شغلی، هوشمندسازی زنجیره تامین، توسعه و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری، و توسعه نوآورانه صنایع پاییندستی مس از دیگر محورهای فراخوانشده به شمار میرود.
معاون طرح و برنامهریزی شرکت ملی صنایع مس ایران تأکید کرد : شرکت پذیرای اندیشمندان و صاحبنظران علاقهمند است و از همه فعالان صنعت مس برای حضور و غنا بخشیدن به رویداد دعوت میشود.
رویداد ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره مس به همراه نمایشگاه جانبی ۲۲ و ۲۳ آذر در دانشگاه حضرت ولیعصررفسنجان برگزار خواهد شد.