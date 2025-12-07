به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان خادمی پور، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان گفت :ظهر امروز یکشنبه (شانزدهم آذرماه) بالگرد اورژانس هوایی کرمان جهت تسریع در روند درمانی به مَرد ۳۸ ساله حادثه ترافیکی به پرواز در آمد.

وی گفت :پس از تماس با مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس کرمان مبنی بر برخورد یک دستگاه موتور با خودرو، مصدوم توسط کد عملیاتی به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور منتقل شد. با توجه به شرایط مصدوم جهت تسریع در اقدامات درمانی تکمیلی اورژانس هوایی کرمان به "راور " اعزام شد و ضمن ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی،مصدوم به بیمارستان شهید باهنر "کرمان"منتقل شد.

یاد آور می‌شود که این اولین فرود در محل فرود بالگرد(هلی پد) اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان است