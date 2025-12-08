به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان سبک شوتوکان WJKA ایران با میزبانی سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار و تیم استان کرمان بعد ازتیم رعد پدافند همدان در جایگاه دوم ایتاد.

این رویداد ورزشی یک روزه با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان کشور در همه رده‌های سنی برگزار شد.

در این رقابت‌ها همچنین، تیم استان خراسان مقام سوم و تیم استان آذربایجان غربی مقام چهارم را از آن خود کرد.