همزمان با چهل و هشتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه که به استان زنجان اختصاص دارد، دکتر خدائیان از زندان شهرستان ابهر بازدید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در بخشهای مختلف زندان، با گفتوگو با برخی از مددجویان و مسئولان زندان، از نزدیک در جریان وضعیت رسیدگیها، اقدامات اصلاحی و برنامههای توانمندسازی مددجویان قرار گرفت.
همچنین با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراسم آزادی تعدادی از زندانیان برگزار شد. این افراد با بهرهمندی از ارفاقات قضایی، اقدامات مددکاری و همچنین کمکهای نیکوکاران آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
گفتنی است بخشی از این زندانیان محکومان جرایم مالی بودند که با تلاشهای صورت گرفته در ستاد دیه استان و مددکاری زندانها در قالب گذشت شکات، قبولی اعسار و پرداختی ستاد دیه از زندان آزاد شدند.