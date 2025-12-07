تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌های واکسیناسیون فدرال، اعتماد عمومی به توصیه‌های بهداشتی را تضعیف و بسیاری از خانواده‌ها را نسبت به آینده ایمن‌سازی کودکانشان مردد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورک تایمز؛ این نگرانی والدین پس از آن شدت گرفت که یک کمیته فدرال وابسته به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC) روز جمعه به پایان دادن به توصیه چند دهه‌ای واکسیناسیون بدو تولد علیه هپاتیت B رأی داد؛ تصمیمی که بلافاصله با مخالفت گسترده انجمن‌های پزشکی و کارشناسان بهداشت عمومی مواجه شد.

در ادامه آمده است، تصویب این تغییر بخشی از برنامه گسترده رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت ترامپ، برای بازنگری کامل برنامه واکسیناسیون کودکان است؛ اقدامی که با برکناری تمام ۱۷ عضو کمیته واکسن در ماه ژوئن آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تغییرات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

این گزارش افزود، حذف واکسیناسیون همگانی بدو تولد علیه هپاتیت B، والدین را با پرسش‌های جدید و استرسی مضاعف روبه‌رو کرده است، النور ترینری، مادر ساکن سنت‌پل که فرزندش تنها ۶ هفته دارد، گفت: این تغییرات سیاسی به جای اینکه علمی باشند، خانواده‌ها را در موقعیتی قرار داده که باید میان توصیه‌های متناقض تصمیم‌گیری کنند، او افزود: «احساس می‌شود وارد دنیای جدیدی شده‌ایم که دیگر نمی‌توان به توصیه‌های CDC اعتماد کرد.»

این گزارش اضافه کرد، یاسمین ساکا، مادر باردار در سیاتل، نیز گفته است تغییرات ناگهانی در توصیه‌های بهداشتی از جمله ادعای اخیر ترامپ درباره ارتباط تایلنول با اوتیسم او را مجبور کرده برای کاهش اضطراب، اعلان‌های خبری تلفن همراهش را خاموش کند، وی گفت که تصمیم‌گیری درباره واکسیناسیون بدو تولد دخترش به علت تغییر احتمالی دستورالعمل‌ها به تجربه‌ای دشوار تبدیل شد.

در ادامه آمده است، انجمن پزشکی آمریکا تصمیم کمیته فدرال را «بی‌پروایانه» توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام اعتماد چند دهه‌ای مردم به واکسیناسیون یک بیماری بسیار خطرناک را تضعیف می‌کند.

این گزارش افزود، بسیاری از متخصصان یادآوری می‌کنند ویروس هپاتیت B تنها از طریق مادر آلوده منتقل نمی‌شود، بلکه از طریق اعضای خانواده یا وسایل شخصیِ فرد آلوده نیز قابل انتقال است، به گفته کارشناسان، پیش از سال ۱۹۹۱ تنها نیمی از موارد، ناشی از انتقال مادر به نوزاد بود.

دکتر آری براون، متخصص اطفال در تگزاس، تصمیم اخیر را «نمایشی حیرت‌انگیز» خوانده و گفته است امسال پرسش‌های والدین درباره عوارض، ترکیبات و زمان واکسن‌ها بی‌سابقه بوده است، او تأکید می‌کند: «دوران پس از اعتماد به متخصصان» و موج گسترده اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، فضا را برای والدین مبهم‌تر از گذشته کرده است به گونه‌ای که برخی والدین حتی به فکر سفر به خارج از کشور برای واکسیناسیون کودکانشان افتاده‌اند.

بابی جونز، مادر ساکن سن‌دیگو، گفته است: اگر دسترسی به واکسن‌ها دشوار شود، احتمالاً برای واکسیناسیون به تیخوانا در مکزیک خواهد رفت.

این گزارش افزود: افزایش موارد بستری بیماران مبتلا به سرخک نیز نگرانی‌های والدین را تشدید کرده و آنها را نسبت به ایمنی نوزادان خود نگران‌تر ساخته است.

نیویورک تایمز در پایان نوشت که چهار ایالت کالیفرنیا، اورگن، واشنگتن و هاوایی برای مقابله با سیاست‌های فدرال، «ائتلاف سلامت» تشکیل داده‌اند تا به طور مستقل داده‌های علمی را بررسی و توصیه‌های واکسیناسیون خود را منتشر کنند، این ائتلاف ساعاتی پس از تصمیم CDC اعلام کرد که همچنان تزریق واکسن هپاتیت B طی ۲۴ ساعت نخست تولد را توصیه می‌کند.