به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه در سفر به روستای سخت گذر و کم برخوردار موری بخش چلو شهرستان اندیکا در مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به بازدیدی که به همراه شورای معاونان کمیته امداد از این منطقه به عمل آمد، مشکلات و نیاز‌های مردم این روستای کم برخوردار دور افتاده در فصل زمستان و هوای سرد و رفع نیاز‌ها به دلیل نبود گاز، لوازم گرمایشی بود.

وی با اشاره به بسته شدن جاده مواصلاتی سنگلاخ و صعب العبور این روستا در فصل زمستان به‌ویژه هنگام برف و باران، ادامه داد: درخواست لوازم گرمایشی، بخاری‌های نفتی، پتو، فرش، منبع آب، بسته‌های معیشتی و تحصیلی از جمله نیاز‌های اهالی این منطقه برای فصل زمستان بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان خاطر نشان کرد: پس از نیازسنجی اولیه با کمک خیرین و حامیان و مراکز نیکوکاری طی چند روز ۵۰ دستگاه بخاری، ۵۰ مخزن آب ۵۰۰ لیتری، ۵۰ تخت فرش، ۱۰۰ عدد پتو، ۵۰ بسته مایحتاج تحصیلی، لباس گرم و کفش، ۵۰ بسته غذایی و معیشتی در اختیار خانوار‌های تحت حمایت ساکن این منطقه قرار گرفت.

شیبه با بیان اینکه تعداد ۵۰ دانش‌آموز در این روستا وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت هستند افزود: در این سفر در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و به منظور تأمین بخشی از مایحتاج ضروری آنان، تعدادی لوازم التحریر از طرف خیرین تامین شده و بین دانش آموزان توزیع گردید و خیران حقیقی و حقوقی می‌توانند در جهت کمک رسانی به ساکنان این منطقه کم برخوردار ما را یاری کنند.