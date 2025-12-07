پخش زنده
امروز: -
استاندار ایلام در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه بر ضرورت حمایت و سرمایهگذاری در طرحهای خلاقانه، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه، امروز با حضور استاندار ایلام، گشایش یافت.
احمد کرمی گفت: باید از دستاوردهای خلاقانه، حمایت و پشتیبانی جدی صورت بگیرد؛ تا مسیر تجاریسازی و تولید انبوه آنها هموار شود.
درویشی، رئیس پارک علم و فناوری ایلام نیز گفت: در این رویداد دو هدف اصلی مدنظر قرار گرفته است؛ در بخش فیزیکی، غرفههایی جذاب برای دستگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی استان ایجاد شده است؛ تا محصولات و دستاوردهای خود را عرضه کنند و در بخش نرمافزاری نیز تمرکز ویژهای بر آشنایی بیشتر دانشآموزان و دانشجویان با فضای کارآفرینی و اکوسیستم استارتاپی قرار گرفته است.
شوهانی، رئیس دانشگاه پیام نور ایلام نیز در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان ایلام اظهار کرد: این دانشگاه میزبان دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان است که به مدت سه روز برگزار میشود.
نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه، با حضور ۱۸ دستگاه اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی در دانشگاه پیام نور ایلام دایر شده و هدف آن، تقویت باور به نوآوری و توسعه فناوری در استان ایلام است.