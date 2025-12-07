پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سفر خود به شهرستان ابهر، با حضور در جمع کارکنان دادگستری این شهرستان، بر اهمیت دقت در قضاوت، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری تأکید کرد.
خدائیان در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه به همکاران قضایی و اداری دادگستری، گفت: ما در دستگاهی خدمت میکنیم که پناهگاه و ملجا مردم است، زیرا قضاوت کار خداوند و پیامبران و ائمه اطهار علیهمالسلام است و از چنین جایگاه والایی برخوردار است.
وی افزود: در رسیدگیها و قضاوت، همواره به جلب رضایت الهی توجه داشته باشید و از تأثیر هوای نفس در تصمیمگیریها خودداری کنید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرم و کاهش بازداشتهای غیرضروری گفت: همه تلاش خود را داشته باشید تا از بازداشت و زندانی کردن افراد غیرضروری جلوگیری شود. زندان جای کسانی است که امنیت و آسایش جامعه را به خطر میاندازند.
خدائیان همچنین بر دقت و سرعت در رسیدگیها تأکید کرد و افزود: مراقبت شود که طولانی شدن اوقات رسیدگی و حجم بالای پروندهها موجب تضییع حقوق مردم نگردد.