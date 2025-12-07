معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، هنری و گردشگری در رویداد رسانه‌ای ایران جان به استان گلستان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با تلاش و پشتکار سه برادر از روستای رکن آباد میبد، امروز صدای زندگی از خیلی از شهر‌ها و روستا‌های کشور به گوش می‌رسد.

علی، مجید و محمد حاجی حسینی با تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مختلف تصمیم گرفتند حرفه و هنر پدری خود را از فراموشی درآورده و دوباره احیا کنند.

آنان با طراحی دستگاه بافت پارچه‌های سنتی به تولید و اشتغال در شهر‌های مختلف رونق دادند تا صنایع دستی فراموش شده در خیلی از شهر‌ها و روستا‌های کشور دوباره رونق بگیرد.

امروز بیش از ۸۰۰ نفر در کشور با بکارگیری دستگاه ابداعی این سه جوان مشغول کار و زندگی هستند.

استان گلستان یکی از جا‌هایی است که با استفاده از این دستگاه موفق شدند صنایع دستی فراموش شده خود را احیا کنند.