معرفی ظرفیتهای اقتصادی، هنری و گردشگری در رویداد رسانهای ایران جان به استان گلستان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با تلاش و پشتکار سه برادر از روستای رکن آباد میبد، امروز صدای زندگی از خیلی از شهرها و روستاهای کشور به گوش میرسد.
علی، مجید و محمد حاجی حسینی با تحصیلات دانشگاهی در رشتههای مختلف تصمیم گرفتند حرفه و هنر پدری خود را از فراموشی درآورده و دوباره احیا کنند.
آنان با طراحی دستگاه بافت پارچههای سنتی به تولید و اشتغال در شهرهای مختلف رونق دادند تا صنایع دستی فراموش شده در خیلی از شهرها و روستاهای کشور دوباره رونق بگیرد.
امروز بیش از ۸۰۰ نفر در کشور با بکارگیری دستگاه ابداعی این سه جوان مشغول کار و زندگی هستند.
استان گلستان یکی از جاهایی است که با استفاده از این دستگاه موفق شدند صنایع دستی فراموش شده خود را احیا کنند.