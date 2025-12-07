نشت گاز در پتروشیمی بوشهر
نشت گاز در پتروشیمی بوشهر باعث حادثه و سوختگی چند نیروی پیمانکار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سایت جنوبی پتروشیمی بوشهر واقع در در جنوب کریدور ۱۲۵ متری فاز ۲ پتروشیمی عسلویه که شامل واحدهای الفین، پلیمرهای سنگین و سبک خطی، اسید استیک، اتیلن گلیکولها، ونیل استات مونومر و ... است، امروز دچار حادثه نشت گاز شد.
طبق اطلاعات بدست آمده نشتی در خط انتقال گاز از شرکت دماوند انرژی بوده که نیروی پیمانکار (شرکت جهان پارس) دچار سوختگی جزئی شده است.
هنوز آمار دقیقی از این حادثه بدست نیامده و اطلاعات تکمیلی بزودی اعلام میشود.
تکمیلی؛ اطلاعیه روابط عمومی پتروشیمی بوشهر:
به اطلاع میرساند در پی وقوع آتشسوزی ناشی از نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز در پتروشیمی بوشهر در تاریخ ۱۶ آذرماه، این رویداد در همان مراحل اولیه شناسایی و طی ۱۵ دقیقه با واکنش سریع و هماهنگ تیمهای تخصصی آتشنشانی و امدادی تحت کنترل درآمده و مهار شد.
براساس گزارشهای اولیه، این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر از کارکنان پیمانکاری شد که خدمات درمانی و رسیدگیهای پزشکی برای آنان در حال انجام است. پس از اطفای کامل حریق، فعالیت تمامی بخشها به وضعیت عادی بازگشته و ایمنسازی محل حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.