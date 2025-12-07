رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان زنجان، با حضور در جلسه شورای اداری ابهر، با دیدار با مردم و مسئولان این شهرستان، دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدائیان با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان ابهر، از نزدیک در جریان مشکلات این شهرستان قرار گرفت و در نشست با مسئولان این شهرستان، مهم‌ترین مسائل مردم و واحدهای تولیدی را بررسی کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با حضور مسئولان شهرستان ابهر برگزار شد، با گرامیداشت روز دانشجو و با ابلاغ سلام رئیس محترم قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه بر دیدارهای مردمی و بازدیدهای میدانی تاکید جدی دارند و لذا ما از طرف ایشان ماموریت داریم که مشکلات و مسائل مطروح شده را بررسی کرده و آنچه که مرتبط و قابل انجام است را در دستور کار قرار دهیم.

خدائیان افزود: سازمان بازرسی کل کشور ضمن نظارت بر امور، در کنار دستگاه‌های اجرایی است تا گره‌ای از مشکلات مردم برداشته شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مردم از ما مسئولان انتظار دارند که پاسخگوی مشکلات بوده و در رفع مشکلات آن‌ها پیش قدم باشیم. اگر مسئولان پای کار بوده و احساس مسئولیت کنند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به میزان زیاد وقوع تصادفات در جاده ابهر- خدابنده افزود: همه مدیران و مسئولان باید تلاش خود را متمرکز بر تکمیل این جاده کنند.

گفتنی است در این جلسه خدائیان با تماس تلفنی با معاون وزیر راه بر تسریع در تکمیل جاده ابهرـخدابنده تاکید کرد.

بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای مصوبات این سفر کمیته‌ای با مسئولیت بازرس کل استان زنجان تشکیل می شود و بازرس کل استان زنجان مامور پیگیری مشکلات شد.

در این جلسه مسائل و مشکلاتی همچون روشنایی و تکمیل جاده مواصلاتی ابهر به خدابنده، وضعیت پارکینگ راهور، ایجاد کمپ ماده ۱۶ و اراضی شهرک صنعتی نورین مورد بررسی قرار گرفت.