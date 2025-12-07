معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد: با وجود چالش‌های ناشی از افزایش قیمت لبنیات، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان با حمایت دولت و پیگیری‌های مستمر اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روح‌الله محمدخانی، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به اهمیت تغذیه سالم دانش‌آموزان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان حداقل ۳۶ نوبت در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد.

وی افزود: هر بسته شیر باید دارای استانداردهای مطلوب از نظر میزان چربی و بسته‌بندی باشد؛ به‌گونه‌ای که هر بسته حاوی ۲۰۰ سی‌سی شیر با ۲.۵ درصد چربی باشد. این موضوع در ابتدای عقد قرارداد باعث دشواری در تعیین قیمت شد، اما خوشبختانه برطرف گردید.

محمدخانی با اشاره به نوسانات قیمت لبنیات گفت: عقد قرارداد با تأخیر انجام شد، اما در جلسه اخیر استانداری بر اهمیت اجرای این طرح تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا قرار بود طرح تنها در مناطق محروم و برای حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز اجرا شود، اما با حمایت رئیس‌جمهور، این طرح فراگیر شده و اکنون قریب به ۱۲۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی استان مشمول آن خواهند شد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن قرارداد در هفته جاری، توزیع شیر مدارس از هفته آینده به‌صورت منظم آغاز شود.