به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخشی از این بیانیه آمده است: ۱۶ آذر یادآور شهادت دانشجویان مبارز ضد آمریکایی است که در تاریخ انقلاب مردم ایران به عنوان نقطه عطف و شروع فصل جدیدی از عدالت خواهی است که توسط مردم مسلمان ایران رقم خورد دانشجویان انقلابی به عنوان قشر فرهیخته و پیش رو در مطالبات دینی و انقلابی می‌باشد که از آغاز انقلاب تا کنون در مسیر اعتلای اهداف الهی و عالی نظام اسلامی نقش آفرینی و تاثیرگذاری عمیقی داشته‌اند و این رسالت را با تقدیم شهدای بزرگ به انقلاب دفاع مقدس و دفاع از حرم مورد تحکیم و تایید قرار داده است.

در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان ضمن تبریک این روز به دانشجویان عزیز استان خوزستان از خداوند متعال برای ایشان دوام توفیق و خدمتگزاری به نظام اسلامی را مسألت می‌نماید.