به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به شهرستان ابهر، با حضور در منزل شهید حمید مهری با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد.

خدائیان در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس محترم قوه قضائیه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خدمت به خانواده‌های معظم شهدا را افتخاری بزرگ دانست و گفت: تکریم خانواده شهدا امری قلبی است؛ زیرا خداوند به این خانواده‌ها توفیق تربیت فرزندی را داده که به مقام شهادت نائل شده است.