قانونگذاران آمریکایی به گوگل و اپل فشار میآورند تا برنامههای اینترنتی ردیابی مأموران مهاجرت را حذف کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری رویترز اعلام کرد: کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان از گوگل و اپل خواسته است جزئیات اقداماتی را شرح دهند که برای حذف برنامههای تلفن همراه انجام می دهند، برنامههایی که به کاربران اجازه میدهد افسران مهاجرت فدرال را ردیابی کنند.
در نامههایی که برای «ساندار پیچای» مدیرعامل گوگل و «تیم کوک» مدیر اپل ارسال شد، قانونگذاران بهطور خاص برنامه “آیسبلاک” را هدف قرار دادند؛ برنامهای که پیشتر برای نظارت بر حرکت مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) استفاده میشد. کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد اینگونه برنامهها میتواند «امنیت کارکنان وزارت امنیت داخلی» را به خطر بیندازد و از دو شرکت خواسته است تا پیش از ۱۲ دسامبر توضیحات کامل ارائه دهند.
قانونگذاران در این نامهها از گوگل و اپل خواستهاند تضمین دهند که چنین برنامههایی برای هدف قراردادن مأموران یا ایجاد اختلال در اجرای قوانین مهاجرتی مورد استفاده قرار نگیرد. این کمیته همچنین تأکید کرده است که اگرچه آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا محافظتشده است، اما شامل اقداماتی نمی شود که «تحریک به عمل غیرقانونی فوری» باشد؛ موضوعی که در یک رأی تاریخی دیوان عالی نیز تأکید شده است.
این گزارش اضافه کرد گوگل و اپل به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند. نگرانی قانونگذاران در حالی مطرح می شود که این ابزارها به کاربران امکان میدهند به صورت ناشناس مکان مأموران مهاجرت و گمرک، از جمله ICE و گشت مرزی (CBP) را گزارش و ردیابی کنند.
در ادامه آمده است گوگل ماه اکتبر اعلام کرده بود برنامه آیسبلاک هرگز در فروشگاه گوگلپلی ارائه نشده و این شرکت پیشتر برنامههای مشابه را بهدلیل نقض قوانین خود حذف کرده است. اپل نیز در همان زمان آیسبلاک و چند برنامه مشابه را از فروشگاه خود حذف کرد.
«پم باندی» دادستان کل آمریکا حذف این برنامهها را ضروری دانسته و گفته بود این ابزارها «جان مأموران ICE را که تنها در حال انجام وظیفه هستند به خطر میاندازد». اپل نیز اعلام کرده بود این برنامهها با سیاستهای این شرکت درباره محتوایی که میتواند به افراد یا گروهها آسیب برساند، در تضاد هستند.
رویترز در پایان نوشت که حذف این برنامهها پس از افزایش بیسابقه دانلود “آیسبلاک” صورت گرفت؛ برنامهای که پیش از حذف بیش از یک میلیون کاربر داشت.