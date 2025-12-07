به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اردبیل از برگشت ۲۳۰ میلیون تومان وجه سرقتی به حساب شهروند اردبیلی خبرداد و گفت: حساب مالباخته در پی نصب نرم افزار کاربردیِ جعلیِ بانکی، مورد دستبرد کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفته بود.

سرهنگ قهرمان طالع افزود: شاکی بدون بررسی منبع انتشار و بدون مراجعه به سایت اصلی بانک، اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن کرده که در ظاهر کاملاً مشابه نسخه اصلی بود.