به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که مجوز فعالیت جایگاه‌های سوخت با برند «لوک اویل» در خارج از روسیه را تمدید کرده و بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه این شرکت بزرگ نفتی روسیه را به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش رسانه روسی ریانووستی آمریکا و اروپا از سال ۲۰۱۴، ۲۹ هزار تحریم علیه روسیه اعمال کرده‌اند.