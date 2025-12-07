پخش زنده
یکی از لذت بخشترین لحظات دوران دانشجویی، حضور در خوابگاههای دانشجویی است که در کنار علم اندوزیبه خودسازی دانشجویان هم کمک میکند. به بهانه روز دانشجو، همکارمان به یکی از خوابگاههای دانشجویی اردبیل رفته و با دانشجویان هم کلام شده.
