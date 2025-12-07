پخش زنده
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از آغاز سیو هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۱۴۰۴ خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان علیرضا ابراهیمی با بیان اینکه سی و هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید سال ۱۴۰۴ با هدف شناسایی کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه دارای طرحهای نوآورانه و خلاقانه، از روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز و روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ به کار خود پایان میدهد گفت : این جشنواره با رویکردی ساختارمند و همسو با خطمشیهای فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و ذینفعان، در چارچوب ضوابط تعیین شده برگزار میشود.
وی افزود : سامانه الکترونیکی جشنواره نیز همزمان با آغاز فرآیند، از طریق پورتال رسمی به نشانی https://emtenan.mcls.gov.ir فعال شده و ثبتنام شرکتکنندگان در بستر این سامانه انجام خواهد شد.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اظهار داشت : بهمنظور اطلاعرسانی گسترده، فراخوان عمومی برای کارگران و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی استان از طریق رسانههای دیداری، شنیداری، نوشتاری، فضای مجازی، رسانههای محیطی و صداوسیمای استانی منتشر میشود تا مشارکت حداکثری ذینفعان در این رویداد ملی فراهم گردد.
همچنین از ظرفیت تبلیغات محیطی شهرداریها شامل اتوبوسرانی، بیلبوردهای شهری، تابلوهای تبلیغاتی، و راهآهن شهری و بینشهری، و نیز صفحات پرمخاطب شبکههای اجتماعی و رسانههای خبری پربیننده در فضای مجازی برای تقویت اطلاعرسانی بهرهگیری خواهد شد.
این اقدامات نقش مؤثری در جذب مشارکت، ثبتنام و معرفی نخبگان جامعه کار و تولید ایفا خواهد کرد.