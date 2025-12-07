پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دکتر سیدمهدی سلیمانی در گفتگوی ویژه خبری خبر ۲۰ شبکه باران گفت : زنی ۸۰ ساله با بیماریهای زمینهای بر اثر آنفلونزا جان خود را از دست داد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۱۸۲ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای گیلان بستری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: سردرد، کوفتگی بدن، سرفه، بی حالی، تب و مشکلات گوارشی و تنگی نفس از علائم بیماری حاد تنفسی است.
دکتر سیدمهدی سلیمانی از بیماران حاد تنفسی خواست با رعایت دستورالعملهای بهداشتی به ویژه شستن مکرر دستها و استفاده از ماسک از انتشار این ویروس جلوگیری کنند.