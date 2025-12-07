با اشاره به وضعیت نامطلوب جمعیت در استان تأکید کرد: سیاست‌های حمایتی و فرهنگی باید با قدرت بیشتری اجرا شود و اطلاع‌رسانی درباره مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین تقویت گردد.

نوذری گفت: موضوع جمعیت نیازمند نگاه ویژه است و جلسات مربوط به این حوزه هر ماه به‌طور منظم برگزار می‌شود.

وی افزود: با وجود اقدامات فرهنگی، کاهش محسوس رشد جمعیت نگران‌کننده است و لازم است همه دستگاه‌ها با رویکردی منسجم وارد عمل شوند.

استاندار تأکید کرد: وضعیت جمعیت در استان مطلوب نیست؛ نرخ تولد و مرگ‌ومیر در حالت تعادل قرار دارد اما به‌زودی مرگ‌ومیر از تولد پیشی خواهد گرفت. یکی از مشوق‌های مهم در این طرح واگذاری زمین است که گرچه کافی نیست، اما می‌تواند انگیزه‌ای برای خانواده‌ها باشد.

وی همچنین ضعف اطلاع‌رسانی در این زمینه را یادآور شد و خواستار تقویت آن شد.

دایی دایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این نشست گفت: از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت در دی‌ماه ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۲۳۹ خانوار مشمول طرح بودند که تا دی‌ماه ۱۴۰۳، هزار و ۲۹۱ قطعه زمین به آنان واگذار شد.

وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد خانوارهای مشمول به ۷ هزار و ۱۷ نفر رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۴ هزار و ۶۵۱ خانوار معادل ۶۷ درصد مشمولان زمین دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: امسال سه مرحله قرعه‌کشی برگزار شد؛ در خرداد ۲ هزار و ۶۱۱ خانوار، در آذر ۲۷۶ خانوار زمین دریافت کردند و مرحله سوم در دهه فجر برگزار خواهد شد.

به گفته دایی دایی، در شهرستان‌های تاکستان و بویین‌زهرا تعداد متقاضیان بسیار زیاد است و به‌ویژه در تاکستان به دلیل کمبود زمین، اقدامات ویژه‌ای برای تأمین زمین انجام شده است.

طاهر احمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به وضعیت جمعیت گفت: شرایط جمعیتی استان نسبت به متوسط کشوری بدتر است؛ نرخ ولادت پایین‌تر، نرخ مرگ‌ومیر بالاتر، ازدواج کمتر و طلاق بیشتر از میانگین کشوری است. وی افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوجین استان، معادل ۱۷ هزار نفر نابارور هستند که باید تحت درمان قرار گیرند.

در پایان این مراسم نیز از ۱۳ گروه مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی منتخب در حوزه جمعیت با اهدای جوایز استانی تقدیر شد.