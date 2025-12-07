پخش زنده
امروز: -
امروز، مسئولان؛ هم میهمان دانشجویان بودند و هم میزبان؛ آنها آمده بودند تا پای حرفهای دانشجوها بنشینند؛ استاندار ایلام هم میهمان ویژه این محفل بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دانشجویان دانشگاههای استان ایلام امروز و در روز دانشجو، میزبان مسئولان بودند.
دانشجویان در فضایی صمیمی به بیان آزادنه دیدگاهها، مطالبات و دغدغههایشان پرداختند.
استاندار ایلام از گسستگی میان ظرفیتهای علمی و نیازهای عملی استان گفت و پرسشهایی بنیادین را مطرح کرد: این که؛ چگونه ممکن است دانشکده کشاورزی در استان فعال باشد، اما وضعیت کشاورزی مطلوب نباشد؟
یا در کنار دانشکدههای نفت و گاز؛ از ظرفیتهای این بخش به درستی بهرهبرداری نشود؟
احمد کرمی تأکید کرد: خصلت ذاتی دانشگاه، مطالبهگری است؛ این نهاد باید با رویکردی مطالبهگرانه به دستگاه اجرایی ورود کند تا تجربه عملیاتی مدیران با ظرفیتهای نظری دانشگاه آمیخته شود.
وی پیشنهاد داد که هر مجموعه دانشگاهی در استان، مسئولیت حل یک چالش مشخص در سطح استانی را بر عهده بگیرد.
کرمی با اشاره به هفته پژوهش، دانشگاه را تنها مسیر خروج از وابستگی به علم ترجمهای دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر تولید علم بومی تأکید دارند و این دانش اصیل است که کشور را در برابر دشمنان غیرقابل پیشبینی کرده؛ چیزی که یک برگ برنده است.