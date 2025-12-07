به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد شمس‌زاده در نشست رونمایی از آغاز سال دوم «طرح بیمه فراگیر گندم دیم و آبی» گفت: این مرحله از طرح، در ادامه برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای پوشش بیمه‌ای و افزایش امنیت تولید گندم در سراسر کشور است.

وی افزود: طرح بیمه فراگیر گندم سال گذشته در سطح بسیار گسترده‌ای، متناسب با کل اراضی زیرکشت گندم دیم و آبی کشور، اجرا شد. این اقدام با همکاری حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارگزاران بخش خصوصی در قسمت صدور بیمه‌نامه و حدودا ۲۴۰ شرکت خدمات بیمه‌ای در بستر اطلاعاتی که از سامانه پهنه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اخذ شده بود در چند مرحله این اطلاعات پایش سنجی و در نهایت بازدید میدانی از زمین‌های بیمه شده انجام شد.

مدیر امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی افزود: روند پرداخت خسارت‌ها همچنان ادامه داشته و مناطق سردسیر کشور به دلیل بررسی به ترتیب اولویت هنوز در مرحله نهایی‌سازی غرامت‌ها هستند.

شمس‌زاده ابراز امیدواری کرد که طی یکی دو ماه آینده کلیه خسارت‌ها بررسی و غرامت‌ها پرداخت شود.

مدیر امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: اجرای این طرح در سطح ۷ میلیون هکتار و صدور حدود ۱.۵ میلیون فقره بیمه‌نامه کاری بسیار پیچیده و کم‌سابقه در کشور بوده است؛ کاری که بسیاری آن را غیرقابل اجرا می‌دانستند. اما با تلاش جمعی و مدیریت دقیق، این مرحله با وجود همه فراز و نشیب‌ها با موفقیت انجام شد.

شمس زاده نقش ادارات استانی، واحد‌های مختلف صندوق بیمه کشاورزی و حضور و حمایت مدیرعامل صندوق در حساس‌ترین مقاطع اجرایی را بسیار مؤثر دانست.

وی با اشاره به سهم ۴۴.۵ درصدی کشاورزان در پرداخت حق بیمه گفت: با وجود محدودیت‌ها، بخش عمده غرامت‌ها نهایی شده است.

مدیر امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت:تلاش میکنیم که در سال دوم، طرح با اطمینان بیشتر، سهولت بالاتر و رضایت حداکثری کشاورزان اجرا شود.