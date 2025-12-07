وزرای خارجه ترکیه و عراق در دیدار دو جانبه ضمن تاکید بر لزوم حرکت به سمت یک راه حل سیاسی مبتنی بر گفت‌و‌گو و تفاهم درباره ایران به منظور کاهش تنش در منطقه این موضوع را ضامن امنیت منطقه دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در دیدار هاکان فیدان و فواد حسین که امروز در دوحه قطر و در حاشیه بیست و سومین مجمع دوحه انجام شد، روابط دوجانبه بین ترکیه و عراق و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای خدمت به منافع هر دو کشور و تقویت ثبات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسائل منطقه‌ای، به ویژه وضعیت سوریه از دیگر مسائلی بود که درباره آن بحث و بر اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری و ابتکارات توسعه‌ای برای کاهش رنج مردم سوریه تأکید شد.

در این دیدار، فواد حسین جزئیاتی از تحولات سیاسی در عراق را به اشتراک گذاشت و اظهار داشت: روند انتخابات موفقیت‌آمیز بوده و مذاکرات جاری برای تشکیل دولت جدید، نشان دهنده پیشرفت حاصل شده در تحکیم دموکراسی و ثبات داخلی در عراق است.

وزیر خارجه دو کشور همچنین عزم خود را برای ادامه هماهنگی و مشورت در مورد مسائل مورد علاقه متقابل و توسعه بیشتر روابط تاریخی و جغرافیایی بین دو کشور ابراز کردند.