رئیس بیمارستان کیش، گفت: سویه جدید آنفلوانزا با مراجعه مبتلایان در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اولیه قابل درمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، گفت: با استفاده از داروهای آنتی وایرال میتوانیم دوره کمون این بیماری را کاملا کنترل میکند.
او افزود: آنفلوانزا بیماری ویروسی است و مصرف آنتی بیوتیکها علاوه بر ضعف سیستم ایمنی بدن باعث انتشار بیشتر ویروس در بدن مبتلایان میشود.
دکتر جاودان سیرت، گفت: افراد گروههای پرخطر با واکسیناسیون میتوانند از شدت ابتلا به این ویروس جلوگیری کنند.
او افزود: رعایت دستورالعملهای بهداشتی، شستشوی دستها، رعایت فاصله اجتماعی در اماکن عمومی و استفاده از ماسک از مهمترین نکات پیشگیری از ابتلا به ویروس است.