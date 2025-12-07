رئیس بیمارستان کیش، گفت: سویه جدید آنفلوانزا با مراجعه مبتلایان در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اولیه قابل درمان است.

ضرورت مراجعه مبتلایان به آنفلوانزا در ۲۴ ساعت اولیه به پزشک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، گفت: با استفاده از دارو‌های آنتی وایرال می‌توانیم دوره کمون این بیماری را کاملا کنترل می‌کند.

او افزود: آنفلوانزا بیماری ویروسی است و مصرف آنتی بیوتیک‌ها علاوه بر ضعف سیستم ایمنی بدن باعث انتشار بیشتر ویروس در بدن مبتلایان می‌شود.

دکتر جاودان سیرت، گفت: افراد گروه‌های پرخطر با واکسیناسیون می‌توانند از شدت ابتلا به این ویروس جلوگیری کنند.

او افزود: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شستشوی دستها، رعایت فاصله اجتماعی در اماکن عمومی و استفاده از ماسک از مهمترین نکات پیشگیری از ابتلا به ویروس است.