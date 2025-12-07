امروز: -
فیلم » عمومی

ماراتن علیه فرهنگ

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۲۲:۱۴
خبرهای مرتبط

هنجارشکنی در مسابقه دوی ماراتن کیش

تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش

انتصاب اعضای کمیته رسیدگی به رویداد ماراتن کیش

شورای انقلاب فرهنگی حواشی مسابقات کیش را محکوم کرد

بازداشت دو نفر از عوامل اصلی تخلفات دو ماراتن کیش

ماموریت وزیر اقتصاد به مسرور برای رسیدگی به حواشی ماراتن کیش

مسئولان منطقه آزاد کیش باید پاسخگوی حاشیه‌های دوی ماراتن باشند

برچسب ها: ماراتن کیش ، مسابقه دوی ماراتن ، کیش
