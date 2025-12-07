پخش زنده
بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان ایلام؛ مدارس ابتدایی فردا، غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بنابر مصوبه کارگروه سلامت استان و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.
فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم، مؤسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع؛ به صورت حضوری خواهد بود.
تصمیم گیری برای نحوه فعالیت واحدهای آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، فردا انجام خواهد گرفت.