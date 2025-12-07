پخش زنده
اداره کل دامپزشکی مازندران با توجه به فرارسیدن فصل سرما و ورود پرندگان مهاجر، به مرغداران صنعتی هشدار داد تا اقدامات بهداشتی ضروری را برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوقحاد پرندگان رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل دامپزشکی استان مازندران با انتشار هشدار بهداشتی رسمی، از مرغداران صنعتی خواست تا با رعایت دقیق پروتکلهای اعلامشده، از شیوع بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و خسارات سنگین اقتصادی ناشی از آن جلوگیری کنند. این هشدار با توجه به شروع فصل سرما و افزایش خطر ورود پرندگان مهاجر آلوده به استان صادر شده است.
بر اساس این هشدار، کنترل تردد و الزام تعویض لباس و استحمام پرسنل پیش از ورود به مزرعه، جلوگیری از ورود پرندگان و جوندگان به سالنها، و ضدعفونی کلیه خودروهای حمل سوخت، دان و جوجه از جمله اقدامات ضروری است.
همچنین ایجاد حوضچه ضدعفونی در ورودیها، رعایت فاصله زمانی بین جوجهریزیها، واکسیناسیون بهموقع، دفن بهداشتی لاشهها و گزارش فوری هرگونه کاهش مصرف خوراک یا افزایش تلفات به نزدیکترین اداره دامپزشکی از دیگر موارد تأکیدشده است.
این اداره بر اخذ مجوز بهداشتی برای جوجهریزی و نیز بیمه کردن جوجههای یکروزه تأکید کرد و استفاده از خوراک آماده و دریافت مجوزهای لازم برای حمل طیور به کشتارگاههای صنعتی را ضروری خواند.