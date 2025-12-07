به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آبادر پیامی فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت.

متن پیام تبریک حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

۱۶ آذرماه در تقویم افتخارات ایران اسلامی یادآور روزی است که فرزندان دانشجوی این مرز و بوم در مسیر ارزشمند دستیابی به علم و دانش و استقلال، آزادی و سربلندی ایران به جهانیان نشان دادند که می‌توان در برابر هر قدرتی ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.

دانشجویان و دانشگاهیانی که در راستای استقلال، استکبار ستیزی، عدم وابستگی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی و در مسیر تولید علم و بومی سازی دانش، همواره در بزنگاه‌های تاریخی و برهه‌های حساس در صف مقدم نقش‌آفرینی و حماسه‌سازی قرار داشته‌اند.

حرکت ضداستبدادی و ضداستعماری دانشجویان علیه آمریکای جنایتکار و سفر معاون رئیس جمهور آن کشور ریچارد نیکسون بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد که با شهادت دانشجویان غیور «مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا» رقم خورد، توانست پرچم ایستادگی و آزادی خواهی را در دانشگاه ها به اهتزاز درآورد، و ۱۶ آذر را در تقویم افتخارات این مرز و بوم به نام "روز دانشجو" به ثبت برساند.

رشد فزاینده دانشگاه ها، دانشگاهیان و دانشجویان، نرخ خیره کننده رشد مقالات علمی محققان ایرانی و پیشرفت های حاصل شده در عرصه های مختلف علم و فناوری از جمله پزشکی و داروسازی، سلول های بنیادی، فناوری های زیستی و نانو، فناوری هسته ای، هوا و فضا و … که در شرایطی سخت و با وجود دشمنی ها و تحریم ها، حاصل شده نشان از عزم و اراده ای استوار، در حرکت مستمر در مسیر ارتقای علمی و فناوری کشور دارد.

ترور ناجوانمردانه شهدای علمی، هسته ای و الگوی بی بدیلی چون شهید فخری زاده، نشان از عجز دشمنان در مقابل اراده پولادین دانشجویان و اساتید نظام اسلامی دارد.

انتظار می رود با الگوگیری از کلیه شهدای راه علم، همگان تلاش کنند تا دانشگاه فضای امید، نشاط و پویایی خود را برای ایفای نقش سازنده در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی حفظ کند و فرزندان عزیز کشورمان نیز به انجام رسالت بزرگی که دارند اهتمام بیشتری داشته باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام ۱۶ آذر و شهدای گرانقدر هسته ای کشور و همه شهدای جهاد علم و انقلاب اسلامی و امنیت که در راه استقلال و آزادی ایران عزیز جان خویش را تقدیم کرده اند، این روز بزرگ را به تمامی اصحاب علم و اندیشه در کشور خاصه دانشجویان و اساتید فرهیخته استان لرستان تبریک عرض نموده و عزت، سرافرازی و موفقیت روزافزون همه این عزیزان را در همه صحنه ها تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، و بهره‌گیری از فرامین مقام عظمای ولایت و مرجعیت حضرت امام خامنه‌ای «مدظله العالی» از خداوند منان خواهان و خواستارم.